Rinnovato l'’Osservatorio della Legalità” a Misterbianco

E stato rinnovato a distanza di un anno “L’Osservatorio della Legalità” nel territorio comunale di Misterbianco, istituito dalla Commissione straordinaria a giugno del 2021 e poi decaduto per regolamento con la cessazione del mandato dei commissari. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Marco Corsaro, lo scorso novembre ha convocato le associazioni del territorio, le scuole e le parrocchie per procedere alla prima seduta dell’assemblea dell’osservatorio per eleggere i nuovi organismi statutari. Alla presenza del sindaco e dell’assessore alla Sicurezza e Legalità Marina Virgillito dopo gli indirizzi di saluto e gli interventi di alcuni dei rappresentanti delle varie associazioni si è proceduto, presente il segretario generale del Comune dott. Sabrina Ragusa e del suo vice dott. Giuseppe Piana, alla elezione del nuovo direttivo. Ad essere eletta presidente è stata Grazia Chisari in rappresentanza dell’associazione “Genitori in Cammino” e vice la dirigente scolastica dell’istituto comprensivo statale “Leonardo Da Vinci” Caterina Lo Faro. A far parte del consiglio sono stati eletti: Giulia De Iorio per l’associazione “Antimafia e Legalità; Giuseppe Coco per l’associazione di protezione civile “Le Aquile CT; Giuseppe Fiorito per l’associazione “Libera X Tutti”; Angelo Naso per l’associazione “Zero Waste Sicilia” e Letizia Spampinato per l'Uciim. “Con la ricostituzione dell’Osservatorio per la legalità nel nostro Comune – ha detto l’assessore Virgillito - si concretizza l’impulso che questa amministrazione ha dato sin dal primo giorno di insediamento sull’impegno per l’affermazione del principio di legalità, pilastro di ogni società civile e democratica. Il nuovo regolamento approvato dal Consiglio comunale e l’elezione del nuovo direttivo, a cui rivolgo i miei auguri di buon lavoro – ha concluso Virgillito - avviano un percorso di impegno, trasparenza e partecipazione di associazioni, amministratori e operatori del bene comune che si mettono al servizio della comunità misterbianchese. Un sentito ringraziamento alla past President Anna Bonforte”. Anche il sindaco Corsaro ha voluto esprimere la sua soddisfazione per l’insediamento del nuovo direttivo al quale ha rivolto “un affettuoso augurio di buon lavoro per un organismo che sarà sempre più protagonista del percorso di crescita e maturazione del tessuto sociale della nostra città, all’insegna di principi come la legalità e la partecipazione, che non hanno colore politico e sono patrimonio della collettività.” Presente all’insediamento il presidente del Consiglio comunale Lorenzo Ceglie.