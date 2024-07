Costituito in Prefettura l'Osservatorio per la prevenzione degli incidenti sul lavoro

Si è riunita ieri, presieduta dal Prefetto, Maria Carmela Librizzi, la conferenza provinciale permanente in materia di incidenti sui luoghi di lavoro, per la costituzione del relativo Osservatorio, al fine di esaminare le problematiche concernenti la sicurezza nei luoghi di lavoro nel territorio della provincia di Catania.

Nel corso dell’incontro, a cui hanno preso parte amministrazioni periferiche dello Stato e della Regione, associazioni di categoria, organizzazioni sindacali e ordini professionali, è stato condotto un esame congiunto delle misure di prevenzione, vigilanza e contrasto degli incidenti sui luoghi di lavoro.

Il Prefetto, al riguardo, ha sottolineato l’importanza della formale costituzione dell’Osservatorio, che svolge un ruolo propulsivo nel coordinamento delle attività degli enti e delle istituzioni coinvolte a vario titolo nel fenomeno in argomento.

Il direttore dell’Inail, Diana Artuso, ha effettuato un’attenta analisi del fenomeno, comunicando i dati relativi alle denunce di incidenti sul lavoro, a livello nazionale, regionale e provinciale, dai quali emerge un incremento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Con particolare riferimento alla provincia di Catania, il direttore segnala che i settori maggiormente coinvolti dal suddetto incremento sono quelli del commercio - all’ingrosso e al dettaglio -, del trasporto, del magazzinaggio e della sanità e assistenza sociale.

Il direttore dell’Inail ha, inoltre, evidenziato che non sono state pienamente utilizzate le risorse messe a disposizione dall’ordinamento in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il Prefetto, in proposito, ha sottolineato la necessità di svolgere un’apposita e adeguata campagna informativa presso le imprese che possa favorire la più ampia adesione delle stesse all’utilizzo di tali fonti di finanziamento.

E' stato evidenziato l’incremento degli infortuni “in itinere”, ovvero quelli che si verificano nel tragitto casa-lavoro, dando evidenza dell’interconnessione dei fenomeni di incidentalità stradale e sul lavoro. Al riguardo, il Prefetto, anche alla luce dell’emanazione del nuovo decreto cd. Autovelox (Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il ministro dell’Interno dell’11 aprile 2024), ha comunicato che la tematica sarà oggetto di ulteriore conferenza provinciale permanente, secondo quanto ivi previsto.

Nel corso della riunione, dagli interventi dei vari enti coinvolti, sono emerse diversi temi oggetto di confronto, come quello relativo al settore della sanità (in particolare, il fenomeno delle aggressioni al personale nei pronto soccorso ospedalieri), all’esigenza di formazione specifica in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e alla necessità di procedere a un incremento del numero degli ispettori del lavoro.

Sul problema della carenza di organico degli ispettori del lavoro, il dirigente dell’ispettorato territoriale del Lavoro ha comunicato che di recente si è avuto un incremento di tale organico, attraverso nuove risorse e concorsi. Il Prefetto ha, al riguardo, sottolineato l’importanza di una task-force specializzata di ispettori del lavoro, soprattutto nei settori che presentano maggiori criticità.

Quanto alle criticità relative al settore sanità, il Prefetto ha precisato che le stesse saranno trattate in apposito e diverso tavolo, trattandosi di una questione attinente all’ordine e alla sicurezza pubblica.

Al termine della riunione e con riferimento a quanto emerso, anche sulla base dell’analisi dei dati forniti dal direttore dell’Inail, si è convenuto di dar corso alle attività dell’Osservatorio attraverso la costituzione di tre gruppi di lavoro:

- Gruppo di lavoro 1: Tavolo sulla prevenzione – coordinatore Antonio Leonardi, direttore del dipartimento di prevenzione dell’Asp di Catania, nonché presidente dell’organismo provinciale di coordinamento in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

- Gruppo di lavoro 2: Tavolo sui settori a rischio – coordinatore Diana Artuso, direttore dell’Inail di Catania;

- Gruppo di lavoro 3: Tavolo sulla prevenzione nelle attività lavorative delle donne – coordinatore Federica Nicolosi, dirigente Prefettura di Catania.

L’attività dei gruppi formerà oggetto di un apposito incontro che si svolgerà presso la Prefettura con i relativi coordinatori. A conclusione, il Prefetto evidenzia che l’Osservatorio non dovrà limitarsi a un compito di monitoraggio ma essere punto di riferimento per suggerimenti e proposte migliorative delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro.