"Ovururu", il portauovo in marmo della designer Magda Masano

A casa di Nonna Tina, alle pendici dell’Etna, era quasi un mantra: "Mangia l’ovururu, Magda, così diventi grande". Ovururu, l’uovo sodo: l’uovo nella sua sostanza incorrotta, generosa di proteine, vitamine e grassi buoni, e nella sua forma perfetta, scultorea, magnetica e metaforica. A questo alimento, tra i più semplici e poveri della tavola, ma tra i più ricchi di simboli e interpretazioni, la designer catanese Magda Masano ha dedicato il suo ‘Ovururu’: portauovo in marmo per uova sode e alla coque della collezione Folk - Marble à porter.

L’oggetto, essenziale, accoglie nella gravità del suo peso specifico la delicatezza effimera dell’uovo. Razionalizza lo spazio d’azione di un rito legato all’infanzia in un unico elemento di mise en place autonomo e completo, che integra anche il cucchiaino nella scanalatura del marmo incisa appositamente.

"Nessun cibo mi attrae più dell’uovo: è una malìa. Per la forma e per quel suo essere archetipico – spiega Magda –. Ho disegnato ‘Ovururu’ per portarlo in scena ogni giorno". Perfetto per la tavola di Pasqua, ‘Ovururu’ è disponibile in versione tonda, rettangolare e ovaloide, in marmo bianco arabescato di Carrara, rosso Francia o verde Guatemala. La fioritura e i colori del manufatto possono variare in base alla natura del materiale. Marble à porter è realizzata utilizzando tagli di lastre e sfridi di lavorazione della Masano Marmi, azienda di famiglia di Magda Masano.