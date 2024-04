Prima gli scontri allo stadio, poi il furto all'autogrill: Daspo per cinque tifosi rossazzurri

Prima gli scontri poi il furto. A distanza di quasi un mese emergono nuovi particolari su quanto accaduto il 19 marzo, allo stadio “Euganeo” di Padova, mentre si disputava Padova-Catania, match valevole per la finale di andata di “Coppa Italia” di serie C. Dopo quanto successo nell’intervallo tra il primo e il secondo tempo, in seguito, cinque tifosi rossazzurri al termine della partita avrebbero commesso alcuni furti all'autogrill di Bentivoglio sull’autostrada A13 per poi continuare il tragitto verso casa. I cinque avrebbero portato via beni di consumo e cibo generando uno stato di confusione e prevaricazione nei confronti del personale dipendente.

Dopo le indagini della polizia stradale di Bologna, gli autori sono stati identificati, così dopo gli ulteriori accertamenti della Divisione Anticrimine il questore di Bologna ha irrogato cinque provvedimenti di divieto di accesso (Daspo) a tutte le manifestazioni sportive di tipo calcistico nei confronti dei cinque tifosi responsabili.

