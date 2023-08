Raccolta rifiuti, variazioni di Ferragosto nei comuni serviti dalla Dusty

L'azienda che si occupa dei servizi di igiene ambientale in alcuni paesi del territorio etneo comunica alcune variazioni di servizio. Ad Aci Bonaccorsi la raccolta porta a porta verrà sospesa, ma il servizio sarà recuperato il giorno successivo, mercoledì 16 agosto con esposizione di indifferenziato e umido dalle ore 22 del 15 agosto.

Servizio di raccolta porta a porta sospeso anche a Valverde, recupero il giorno successivo, mercoledì 16 agosto, con esposizione di plastica e umido, dalle ore 22 del giorno precedente.

Stop anche a Viagrande per il servizio di porta a porta in occasione del ferragosto, si riprenderà giorno 16, come da calendario, con il ritiro di umido e plastica.

Il servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti il giorno di ferragosto si ferma anche a San Gregorio e Gravina di Catania, per riprendere poi regolarmente il giorno successivo.

A San Giovanni la Punta, Misterbianco, Paternò, Motta Sant’Anastasia e Santa Maria di Licodia invece il servizio di raccolta porta a porta, sarà attivo come da calendario. Dusty segnala inoltre che, nei comuni elencati, verranno sospesi i servizi di Ritiro rifiuti ingombranti e Numero Verde e rimarranno chiusi al pubblico i centri di raccolta rifiuti, gli ecopunti e le Isole ecologiche. Tutti i servizi riprenderanno regolarmente mercoledì 16 agosto.