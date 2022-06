I dipendenti del comune di Catania riceveranno le spettanze arretrate entro luglio

“Apprendiamo con soddisfazione del via libera della Commissione Straordinaria al pagamento delle spettanze arretrate ai dipendenti comunali. Dopo il nostro pressing, il ministero dell’Interno ha finalmente risposto al parere richiesto dal Comune di Catania. Ci teniamo a precisare che la risposta, prima del nostro interessamento, non era arrivata e che il Comune non aveva fatto alcuna sollecitazione”. Lo rende noto la senatrice M5S Nunzia Catalfo. “La Commissione Straordinaria di Liquidazione - aggiunge il consigliere comunale Graziano Bonaccorsi - ha provveduto a trasferire all’amministrazione comunale la somma necessaria per retribuire il personale, comprensiva di oneri previdenziali e Irap, e la corresponsione degli emolumenti avverrà entro il mese di luglio. Sembrerebbe che questa rocambolesca vicenda stia volgendo al termine e che i dipendenti riceveranno ciò che gli spetta. Ringrazio la senatrice Nunzia Catalfo per il supporto e il concreto intervento presso il ministero e per l'attenzione dimostrata alla questione, che più volte ho sollevato con interrogazioni nelle commissioni di merito e in Consiglio comunale. Ovviamente continueremo a vigilare fino a quando non verranno liquidate le somme... purtroppo se non vedo non credo".