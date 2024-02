PalaNesima ancora nel degrado, Cardello: "Puntare sul marketing per attrarre imprenditori"

A distanza di quasi quattro mesi dall’ultimo sopralluogo, si torna a parlare del futuro di uno dei più grandi impianti sportivi di Catania. "Il PalaNesima, sistematicamente vandalizzato e depredato, va restituito alla città una volta per tutte. Bisogna lavorare per sottrarre questa struttura al degrado e riconvertirla a simbolo di rinascita e sviluppo per Catania". A parlare è il presidente della commissione comunali al Patrimonio, Andrea Cardello. "Serve una precisa strategia per rendere l’area appetibile agli imprenditori. Servono opere di valorizzazione e perfino di marketing specifico, che possono essere attuate attraverso la creazione di un pool di esperti da parte di Palazzo degli Elefanti. Personale comunale in grado di intercettare eventuali progetti e piani europei a cui affiancare, magari, imprenditori che vogliono investire su un impianto che, nonostante tutto, conserva grandi potenzialità".