Intitolare il Palacatania alla memoria di Liliana Pizzo, Spoto (Mpa): "Gesto doveroso"

“Da ex pallavolista, ma soprattutto da consigliera comunale, ritengo che l'intitolazione del PalaCatania a Liliana Pizzo sia un gesto doveroso quanto naturale”. Lo dice la consigliera comunale del Mpa Serena Spoto chiedendo di intitolare il principale impianto sportivo indoor catanese alla memoria di Liliana Pizzo, storica allenatrice di pallavolo scomparsa da 4 anni. “La carriera sportiva di Liliana Pizzo – spiega Serena Spoto - è ben nota ma mi preme ricordarla. E’ stata una figura fondamentale della pallavolo femminile, non solo catanese ma italiana. E' stata artefice di un nuovo modo di allenare, di costruire la squadra. Ha puntato molto sulla tecnica personale, che le ha permesso di ovviare alle carenze fisiche con le avversarie del Nord riuscendo nella stagione 79-80 in un impresa epica: portare lo scudetto a Catania con la squadra dell' Alidea. Questo scudetto è, allo stato, l'unico conseguito da una squadra catanese nella pallavolo femminile!”.

“Si è agito analogamente per figli illustri della nostra città – prosegue la Spoto - che ne hanno onorato il nome: è stato così per il PalaAbramo, per lo stadio Massimino, per lo stadio Benito Paolone e la piscina Scuderi. Sarebbe peraltro anche un bel modo per onorare, finalmente - dopo tanti uomini - una donna (Essere donne non deve rappresentare un vantaggio ma neanche un limite!)”. “Chiedo – prosegue l’esponente autonomista - che l'amministrazione porti avanti l'impegno preso, con merito che va riconosciuto, dal Sindaco Pogliese e da tutta la giunta, i cui componenti sono - seppur in parte - gli stessi della precedente. Lo richiede tutto il mondo della pallavolo nazionale e catanese e lo richiede soprattutto la Città di Catania!”