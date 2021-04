Palagonia, controllo del territorio: identificate 248 persone

I carabinieri della compagnia di Palagonia hanno realizzato un controllo straordinario del territorio sulla scorta delle direttive prefettizie recepite dal comando provinciale. Nel corso del servizio sono state identificate 248 persone e controllati 174 esercizi pubblici, mentre sono 9 le persone che sono state sanzionate amministrativamente per esser state trovate fuori dalla propria abitazione, senza comprovata necessità. La verifica effettuata presso un bar nella via Palermo di Palagonia, inoltre, ha evidenziato la presenza di un avventore che stava consumando alimenti all’interno dell’esercizio commerciale, per questo è stata così disposta la chiusura temporanea per 5 giorni del locale, mentre il cliente è stato sanzionato amministrativamente.