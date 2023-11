Palagonia, la commissione straordinaria e gli studenti insieme contro la violenza sulle donne

Questa mattina si è svolta a Palagonia una manifestazione organizzata dalla Commissione straordinaria cui è affidata la gestione dell’Ente dal 9 agosto scorso, con la collaborazione degli Istituti comprensivi “Gaetano Ponte” e “Giovanni Blandini” di Palagonia e della scuola di secondo grado “I.I.S. Ramacca-Palagonia” in occasione della ricorrenza della Giornata contro la violenza sulle donne.

L’evento si è tenuto nella splendida cornice del giardino della biblioteca comunale di Piazza Dante, valorizzato dai recenti interventi di pulizia e manutenzione fortemente voluti e realizzati dalla Commissione straordinaria. Presenti, accanto ai commissari straordinari – Vice Prefetto Marinella Iacolare, Vice Prefetto Aggiunto Paola Rizzo e Dott. Vincenzo Lo Fermo – il dirigente del commissariato di polizia di Caltagirone, Vincenzo Saitta, il comandante della compagnia dei carabinieri di Caltagirone, Capitano Stefano Russo, il Comandante della Compagnia della Guardia di finanza di Caltagirone, capitano Alessia Di Caro e Don Sebastiano, parroco della Parrocchia dell’Immacolata Concezione, che hanno tutti dedicato agli studenti una personale e sentita riflessione sul tema.

La Commissione Straordinaria ha parlato ai ragazzi in primo luogo ricorrendo a dei simboli, veicolo di messaggi forti: primo fra tutti il “posto occupato” in prima fila in una sedia rossa - in adesione alla campagna di sensibilizzazione sociale, virale e gratuita contro la violenza sulle donne “postoccupato.org” – che è stato simbolicamente riservato alle donne vittime di violenza, da ultima la giovane laurenda Giulia Cecchetin, uccisa pochi giorni fa a Vigonovo dal suo ex fidanzato.

Altro simbolo carico di significatività, la panchina rossa “donata” alla biblioteca comunale, disvelata dai Commissari insieme agli stessi studenti presenti stamattina, recante una targa con la riflessione dello scrittore e biochimico statunitense Isaac Asimov, che definisce la violenza “l’ultimo rifugio degli incapaci”. Nel corso della mattinata, gli studenti, accompagnati dai dirigenti scolastici e dai docenti, hanno condiviso le proprie riflessioni sul tema della violenza sulle donne, illustrando il significato profondo, evocativo e propositivo degli elaborati realizzati in versi, immagini e rappresentazioni, per tenere viva l’attenzione su questa “barbarie sociale” – secondo una definizione usata anche dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella - con lo sguardo rivolto alla speranza di un futuro in cui sia scongiurato il ripetersi di drammatici eventi che hanno già colpito tragicamente anche la stessa comunità palagonese nel recente passato.

La Commissione straordinaria ha rivolto un caloroso ringraziamento ai partecipanti, a quanti hanno collaborato all'organizzazione della giornata e in particolare ai dirigenti scolastici e ai docenti, per la sensibilità e l'impegno quotidiano nella fondamentale attività didattica e di formazione dei giovani studenti. Grande entusiasmo è stato manifestato da tutti i partecipanti all’evento per la scelta della Biblioteca comunale, quale sito che la Commissione straordinaria ha espresso la volontà di valorizzare, nel perseguimento dell’obiettivo di favorire un percorso di “riappropriazione” da parte della cittadinanza tutta degli spazi che sono nella disponibilità del territorio comunale.