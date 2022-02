Fermato con droga e una pistola in auto, in manette 26enne pregiudicato

Un 26enne di Palagonia è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e porto e detenzione abusiva di armi da fuoco e munizioni.

Nella mattinata la pattuglia della stazione, impegnata in un servizio di controllo veicoli nel centro cittadino palagonese, ha notato la presenza del giovane a bordo di una Lancia Y, a loro già conosciuto per i suoi precedenti giudiziari, tra i quali una sentenza definitiva per tentato omicidio e porto abusivo di armi da fuoco. Insospettiti dal nervosismo del ragazzo, i militari avrebbero percepito il caratteristico odore acre della marijuana all’interno dell’abitacolo. La successiva ricerca all’interno del mezzo ha poi consentito di rinvenire alcuni involucri, occultati sotto il sedile anteriore del passeggero, contenenti complessivamente circa 100 grammi di canapa indiana, 43 dosi della medesima sostanza stupefacente già confezionate per la vendita al dettaglio. Non solo, è stata rinvenuta anche una pistola semiautomatica con 11 munizioni di cui 5 già inseriti nel caricatore.

I carabinieri hanno poi perquisito la casa del giovane, in cui sono stati rinvenuti 250 grammi di marijuana, un involucro contenente 35 grammi di hashish, materiale per il confezionamento ed una macchina per il sottovuoto, una carabina ad aria compressa e 100 munizioni. Il giudice ha successivamente convalidato l’arresto del giovane, disponendone la custodia presso il carcere di Caltagirone dove risulta essere attualmente detenuto.