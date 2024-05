Palagonia: lo spot "europe together, un messaggio di speranza per un'europa a misura di giovane"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

Un affascinante progetto ha visto la luce a Palagonia. Si tratta di uno spot intitolato "Europe Together", un'iniziativa che ha coinvolto numerosi giovani del luogo, molti dei quali si avvicinano per la prima volta al voto. Lo spot "Europe Together", finalista di un concorso internazionale, invita gli spettatori a riflettere sulle sfide e sulle opportunità che il futuro riserva, trasmettendo un messaggio di speranza e coesione per le generazioni a venire, riconoscendo l'importanza dei valori europei di unità, solidarietà e partecipazione. Il video è stato pubblicato e postato nei canali social dell’Associazione InformaGiovani e di quelli di IGNetwork. Nelle pagine Facebook di entrambe, (link: https://fb.watch/rL8MmLoXOs/ e https://fb.watch/rL8RRftIJu/), dove è possibile visionare il video, lasciare un like e condividerlo per diffondere i valori e i messaggi che lo spot si propone di divulgare. Per sostenere questa lodevole iniziativa e votare lo spot "Europe Together", è necessario condividerlo e diffonderlo il più ampiamente possibile. Le scene dello spot sono state girate per le vie di Palagonia, toccando i luoghi più emblematici della città, Un coinvolgimento attivo dei giovani è stato il cuore pulsante di questo progetto, con studenti locali che si sono messi a disposizione sin dall'inizio. Associazioni sportive e giovanili hanno offerto il loro supporto, dimostrando il potere della collaborazione e dell'impegno comunitario. Presso l'IIS Ramacca - Palagonia, gli autori hanno coinvolto attivamente gli studenti della classe 5S, molti dei quali si preparano ad esprimere il loro voto per la prima volta. L'entusiasmo e l'energia dei giovani hanno reso questo progetto un'esperienza indimenticabile, che ha anche riunito professori e collaboratori scolastici, evidenziando il legame profondo tra educazione e partecipazione civica. Attraverso immagini suggestive e emozionanti, lo spot riflette sui valori, sulle sfide e sulle opportunità che l'Europa si trova ad affrontare oggi e domani. Dai volantini che portano messaggi di speranza ai giovani che si scambiano idee e ideali, lo spot trasmette un messaggio di unità e impegno verso un futuro migliore. L'iniziativa che ha visto che ha visto come promotori Marco Salvo Benincasa, Nicola Monteleone e Nicola Ragusa, ha rappresenta un'opportunità per sensibilizzare la popolazione sulle elezioni europee e sull'importanza della partecipazione civica,dimostrando che quando le persone e le piccole comunità si uniscono e lavorano insieme, possono compiere grandi cose. Ora, invitano tutti a condividere e diffondere il video, affinché il suo messaggio di speranza e impegno possa raggiungere un pubblico ancora più vasto, ispirando azioni positive e partecipazione attiva per un'Europa migliore e più forte per le generazioni future.