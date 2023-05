Palagonia, tenta di corrompere un carabiniere: arrestato

I carabinieri di Palagonia hanno arrestato un 41, responsabile di istigazione alla corruzione e denunciato il figlio 18enne per guida senza patente con recidiva. L’equipaggio della gazzella hanno fermato una Toyota Yaris in viale Della Resistenza e dopo il controllo di routine hanno scoperto che il guidatore era alla guida senza patente. Un comportamento reiterato dal 18enne negli ultimi due anni. Subito dopo il controllo è intervenuto il padre del ragazzo che avrebbe offerto ai militari una considerevole somma di denaro per chiudere un occhio sul comportamento del figlio. "Ti do 5 mila euro basta che mandi mio figlio e si finisce qui", ha detto l'uomo mostrando poi al carabiniere una mazzetta di banconote. Immediato il suo arresto da parte dei militari. Approfondendo gli accertamenti, i militari hanno verificato che l’autovettura era anche priva di assicurazione, motivo per il quale è stata sequestrata.