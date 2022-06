PalaNesima in stato di totale abbandono, il comitato Romolo Murri: "Una cattedrale dello spreco"

"Come se non bastasse il degrado che colpisce la città con la piaga dei rifiuti, Catania deve fare ancora i conti con i tanti immobili abbandonati e distrutti. Uno su tutti è ovviamente il PalaNesima. Un impianto dove da troppo tempo persiste un preoccupante silenzio; come se l’amministrazione comunale si fosse definitivamente rassegnata a questa mostruosità di cemento armato e abbia accantonato ogni tipo di possibile progetto di recupero". Il comitato Romolo Murri, attraverso il suo presidente Vincenzo Parisi, invoca un intervento risolutore.

"Eppure parliamo - aggiunge Parisi - del più grosso impianto vandalizzato della città. Milioni di euro andati in fumo con la spesa necessaria, al suo eventuale recupero, che aumenta di giorno in giorno visto che qui i furti di materiale ferroso e gli atti teppistici non si sono mai fermati. Da anni denunciamo una situazione di estremo degrado e abbandono che persiste in questa struttura. Uno scheletro di cemento letteralmente svuotato. Eppure si potrebbe accedere ai fondi europei per salvarlo, per ridarlo alla città e mettere così la parola fine alla più grande ferita aperta di Catania. Per fare tutto questo serve programmazione, volontà politica e reale capacità di voltare pagina e non ripetere gli errori del passato. Finora i sopralluoghi, le sedute itineranti e le conferenze dei servizi sono servizi a sviluppare una serie di buoni propositi (rimasti tali solo sulla carta) e ad appurare come il PalaNesima sia una cattedrale dello spreco".