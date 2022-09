PalaTupparello, via alla progettazione esecutiva per manutenzione straordinaria e impianto outdoor

Il dirigente dell’area tecnica Andrea Giudice ha indetto la procedura per l’affidamento dei servizi di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione nonché di direzione dei lavori relativamente all'intervento di manutenzione straordinaria del PalaTupparello, secondo le indicazioni impartite dall’amministrazione guidata dal sindaco Stefano Alì, in particolare dall’assessorato alle Opere pubbliche, retto da Giovanni Raciti.

Il servizio richiesto, che complessivamente supera i 120mila euro riguarda le progettazioni di un nuovo impianto sportivo cosiddetto "outdoor" su via Grotticelle (importo 1.491.465 euro) e di un intervento di manutenzione straordinaria del PalaTupparello (986.960 euro).

“L’Amministrazione comunale - ha osservato l’assessore Raciti - conferma la propria attenzione sul fronte delle strutture sportive, rispetto alle quali sono stati intercettati finanziamenti significativi attraverso il Piano nazionale di ripresa e resilienza e, in questo senso, riteniamo di dovere rivolgere un plauso agli uffici competenti, capaci di allestire le documentazioni di rito nei tempi dovuti e, soprattutto, in maniera adeguata, così da mettere a disposizione della collettività nuovi impianti e riqualificare quelli già esistenti”.