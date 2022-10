Acireale, il drive in per i tamponi Covid del Palatupparello chiude per un giorno

Stop di un giorno oggi, 20 ottobre, per il “drive in tamponi” del Palatupparello ad Acireale. La chiusura è stata determinata da lavori urgenti eseguiti dall’Enel, che hanno richiesto l’interruzione dell’erogazione elettrica. Il servizio “drive in tamponi” sarà nuovamente operativo da domani