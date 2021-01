Il Palavolcan di Acireale consegnato ai nuovi gestori

Il PalaVolcan di Acireale è stato consegnato ai rappresentanti del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese (Rti) tra associazione “Top five Acireale” e “Centro sportivo italiano – comitato di Acireale”, denominato “Acireale per lo sport”. Si è aggiudicato la gestione quinquennale dell’impianto. Le procedure di rito sono state curate dal dottor Alfio Licciardello, dirigente dell’area amministrativa e vicesegretario comunale nonché presidente della commissione aggiudicatrice, il quale ha firmato il verbale di consegna della struttura in rappresentanza del Comune, alla presenza dell’assessore allo Sport, Fabio Manciagli, e Antonio Trovato, responsabile dell’Ufficio Sport.

Per il raggruppamento “Acireale per lo sport” sono intervenuti Ugo Petrina, presidente dell’associazione “Top five Acireale”, e Salvatore Raffa, presidente del comitato acese del Centro sportivo italiano, i quali hanno sottoscritto il verbale. Quella espletata, anche attraverso il prezioso apporto del dirigente dell’area tecnica, Santi Domina, è l’ultima formalità prima della stipula del contratto, la cui data verrà fissata a breve. “Si apre una nuova era sul fronte della gestione del PalaVolcan – ha affermato l’assessore Manciagli – che può rappresentare un autentico punto di riferimento per le società, non solo acesi, che svolgono attività sportiva. Si tratta di una struttura di moderna concezione che può godere di una collocazione invidiabile, nel centro della città. Un aspetto, questo, non trascurabile per quanti siano interessati alla pratica sportiva e che nel PalaVolcan possono individuare una risorsa di prim’ordine. Al raggruppamento di imprese che si è aggiudicato la gestione dell’impianto formuliamo un caro augurio di buon lavoro e l’invito a tenere alto il nome della nostra città attraverso un’azione consone all’importanza della struttura che va oltre i confini di Acireale”.