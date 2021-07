In viale Moncada sorgeranno altri due palazzi da 32 alloggi

Due progetti deliberati tre mesi addietro dalla giunta Pogliese su proposta dell’assessore ai lavori pubblici Enrico Trantino, sono stati finanziati con quasi 30 milioni di euro. I fondi sono destinati a Catania nell'ambito delle misure del Pnrr per sostenere le azioni di rigenerazione urbana e di qualità dell'abitare. Si tratta di un piano di investimenti per le città italiane che ha premiato due delle tre proposte presentate dal comune di Catania, elaborate dai tecnici comunali, sfruttando le risorse del fondo complementare del Ministero delle Infrastrutture, stanziate nell'ambito della rimodulazione dei fondi del Pnrr.

“Un risultato di grande significato per la città di Catania -ha detto il sindaco Pogliese- che premia la qualità dei nostri progetti e che ci permette di aprire due nuovi cantieri che utilizzando queste risorse ministeriali aggiuntive al Pnrr, daranno occupazione al settore strategico dell’edilizia e soprattutto incideranno su Librino, con riqualificazione di spazi e creazioni di nuovi alloggi per fronteggiare l'emergenza abitativa. Fondi che valorizzeranno anche gli insediamenti abitativi lungo i percorsi turistico culturali del centro cittadino. Ringrazio l’assessore Trantino per il pressing costante che ha esercitato per raggiungere l’obiettivo e i tecnici comunali guidati dall’ingegnere Salvo Marra, per la qualità progettuale proposta”. I progetti finanziati riguardano la realizzazione di due fabbricati da 32 alloggi ciascuno da costruire a Librino in affiancamento a quello già esistente, a completamento di un lotto edilizio di viale Moncada. Grazie al finanziamento di 14,6 milioni di euro, verrà anche recuperata una preesistente struttura abbandonata sempre a Librino da utilizzare a scopi sociali e aggregativi, la riqualificazione di due grandi aree a verde e un’altra da adibire a parcheggio contigue alle due palazzine di viale Moncada.

L’altro progetto finanziato con altri 15 milioni di euro, denominato “Segmenti di Connessione Urbana”, è costituito da una serie di interventi fra loro complementari, localizzati nel centro storico. L’obiettivo del piano di riqualificazione adottato dall’esecutivo comunale guidato dal sindaco Pogliese e proposto dall’assessorato ai lavori pubblici retto da Enrico Trantino, giudicato meritevole di essere concretizzato, è finalizzato a realizzare opere e servizi per i turisti ma anche per i cittadini che vi risiedono, con nuovi spazi a verde e riqualificazione di quelli pubblici degradati. Le azioni prioritarie, infatti, sono mirate all'ampliamento delle aree a vocazione pedonale; alla regolamentazione della sosta veicolare con allargamento delle ZTL e a evitare il consumo di suolo. Nello specifico gli interventi di riqualificazione riguardano la zona compresa tra via Vittorio Emanuele, via Sangiuliano, via Crociferi e piazza Castello Ursino, al fine di valorizzare i monumenti e i punti di interesse storico. Particolarmente soddisfatto per i due finanziamenti ottenuti anche l’assessore ai lavori pubblici Enrico Trantino che ha seguito ogni passaggio dell'iter di stanziamento, nell'ambito delle misure complementari per i Comuni, previste dal Pnrr:”Un grande risultato che conferma la cura certosina con cui sono stati elaborati i progetti -ha detto l’assessore Trantino- aprendo il varco dei finanziamenti diretti per la città di Catania, frutto di costanti interlocuzioni con le autorità statali e l’Anci. A breve proporremo in altre linee di finanziamento anche il progetto per il recupero e la valorizzazione di piazza Michelangelo e del secolare parco Scammacca”.