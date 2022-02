Palazzo Bernini, Cardello: "Mettere definitivamente fine a questo a scempio"

“Una cosa va assolutamente chiarita: la posizione dell’amministrazione comunale di fronte all’emergenza degrado che si vive ogni giorno in via Bernini di fronte alle tristemente famose palazzine. Perchè vanno bene i proclami, vanno bene le dichiarazioni d’intenti ma se poi tutto resta esattamente come prima e non si vede nessun tipo di intervento di recupero, si rischia l’ennesimo fallimento”. Dopo aver raccolto le proteste dei cittadini, il consigliere di “Picanello-Ognina-Barriera-Canalicchio” Andrea Cardello chiede, ancora una volta, un immediato intervento per le palazzine di via Bernini.

“Che agisca in danno ai privati oppure direttamente il comune alla gente non interessa nulla- afferma Cardello- l’unica cosa che realmente conta è mettere definitivamente fine a questo a scempio. Un complesso di palazzine danneggiate, con gli accessi murati, le inferriate e montagne di spazzatura. A questo vanno aggiunti i topi, le sterpaglie, i bivacchi e perfino il rischio incendi”. Intonaci, calcinacci e mattoni che vengono giù dal soffitto mentre, in alcuni punti sotto i portici, si accumulano montagne di materiali di risulta.