Palazzo dei Chierici si rifà il trucco, intervento da 460mila euro: fine lavori in autunno

Un intervento di messa in sicurezza dei prospetti delle due ali del palazzo dei Chierici, prospicenti su piazza Alonzo di Benedetto ( ‘A Piscaria), è in corso di svolgimento, su iniziativa della giunta comunale del sindaco Trantino.

Il pregiato palazzo settecentesco presentava diversi punti di criticità nei prospetti laterali, con vaste zone ammalorate e copiosi distacchi di intonaci, con rischi per i passanti e chi vi lavora. L’intervento di tutela dell’immobile prospettico al Municipio in piazza Duomo, che da parecchi anni ospita gli uffici della Ragioneria Generale e dei Tributi comunali, consiste nel risanamento e recupero dell’edificio attraverso il rifacimento degli intonaci esterni delle facciate e alla revisione e ristrutturazione degli infissi esterni danneggiati in più punti. I serramenti esterni in legno verranno ripristinati attraverso la sostituzione di parti ammalorate e riverniciati; ove necessario verranno integrati e sostituiti anche i vetri. Le gronde in muratura saranno ripulite dal guano dei colombi, dalle infiorescenze e rese impermeabili con lastre di lamierino.

Il rifacimento di palazzo dei Chierici, realizzato grazie a uno stanziamento di 460 mila di euro di fondi regionali in collaborazione con la soprintendenza ai beni culturali, riguarderà anche i pluviali attualmente in cattivo stato di manutenzione e l’intonaco esterno. Gli elementi decorativi dei prospetti in pietra bianca e lavica, verranno integrati ove necessario con elementi dello stesso tipo e dimensione. Il completamento dei lavori è previsto per il prossimo autunno. L’esecuzione dei lavori è affidata ai tecnici comunali dell’assessorato comunale Manutenzioni retto da Giovanni Petralia: direzione lavori Salvo Leonardi e Orazio Santonocito, Responsabile Unico del Procedimento Filippo Giannotta.