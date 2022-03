Palazzo degli elefanti, ambasciatore d'Israele incontra Bonaccorsi

Il sindaco facente funzioni di Catania Roberto Bonaccorsi ha ricevuto a palazzo degli elefanti l’ambasciatore d’Israele, Drod Eydar in visita di cortesia nel capoluogo etneo. Il massimo rappresentante dell’Amministrazione Comunale e l’Alto Diplomatico, si sono intrattenuti in un riservato colloquio istituzionale sui temi legati alla lunga tradizione di scambi commerciali e culturali tra la Sicilia, Catania in particolare, e lo stato d’Israele. Il confronto tra Bonaccorsi e l’ambasciatore Eydar, che si è mostrato particolarmente attratto dalle bellezze storico monumentali di Catania e del palazzo Municipale in particolare, si è soffermato sulle prospettive di intensificazione degli scambi commerciali tra le due realtà, soprattutto per ciò che concerne il turismo, con azioni incentivanti che incrementino i flussi di viaggiatori tra le due realtà territoriali.