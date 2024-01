Palazzo degli Elefanti affollato per il concerto sinfonico in onore di Sant'Agata

Palazzo degli Elefanti gremito di visitatori del municipio e delle opere d’arte custodite, ma anche per assistere all’ultimo dei Matinèe Sinfonici in onore di Sant’Agata, diretti con unanime apprezzamento dal maestro Fabio Raciti. aperto liberamente al pubblico e già pronto per i festeggiamenti agatini.

Ad accogliere i cittadini è stato il sindaco Enrico Trantino, che si è soffermato con i giovani musicisti allievi del liceo musicale statale "Turrisi Colonna" di Catania che si sono esibiti con la direzione del maestro Raciti. "Questa non è solo la casa del sindaco ma di tutti voi cittadini", ha detto Trantino, invitando i ragazzi ma anche visitatori venuti per conoscere più da vicino il municipio “ad essere anche loro protagonisti per realizzare il bene della città di Catania”.

Tra i presenti anche Attilio Cappellani, componente del Comitato per i festeggiamenti agatini, che ha illustrato in dettaglio il programma della festa. Applauditissimo il repertorio dell' Orchestra del Turrisi Colonna, che ha eseguito Musiche di Verdi, Bellini, Mozart e Puccini. Tra i solisti il Basso Marco Tinnirello e il Soprano Susanna La Fiura. Toccante anche il brano " Buongiorno Principessa" tratto da " La Vita è bella" suonato abilmente dall' Orchestra per non dimenticare le vittime della Shoah. A conclusione, tra le richieste di bis, non poteva mancare l'inno popolare a Sant'Agata e la commovente invocazione del pubblico:"Cittadini, viva Sant'agata".