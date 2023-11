Palazzo della Cultura: sabato e domenica in mostra le opere del giovane artista Dario Pinizzotto

Il Palazzo della Cultura ospita sabato 4 e domenica 5 novembre la mostra di pittura del giovane artista Dario Pinizzotto. All'apertura, sabato alle 10.30, interverrà l'assessore alla Famiglia e Politiche sociali, Bruno Brucchieri, ed è stata anche annunciata la presenza del deputato regionale Giuseppe Lombardo. Pinizzotto, formatosi nel liceo artistico "Emilio Greco" di Catania, è un artista che ha fatto della sua disabilità, la sindrome Down, una splendida abilità, trasferendo su tela “paesaggi che colpiscono l'anima”. Le sue pennellate, vestite di leggerezza, hanno trasformato la realtà paesaggistica, dalla quale è fortemente attratto, conferendole un tocco di unicità e personalizzazione, tanto attraverso l'olio, quanto con l'acquerello. La mostra è curata dall'Associazione Persone Down, sezione prov. di Catania, che ha consentito a Dario, e ad altri ragazzi affetti dalla sindrome Down, di esprimersi in diversi ambiti artistici, di sperimentarsi, di comunicare la loro "essenza speciale", anche con la partecipazione a laboratori teatrali, pittorici, creativo-manipolativi. Per informazioni è possibile contattare l'associazione ai numeri 09541419, 320 722 8685, 347 625 862.