Palazzo Minoriti: dal 14 aprile al 2 maggio Mostra Arts & Crafts

Dal 14 aprile al 2 maggio il Chiostro dei Minoriti di Catania, via Etnea n.73, ospiterà la mostra di arte e artigianato “Arts&Craft – Forme e colori nelle produzioni artigianali”, organizzato dall’Associazione Delfare con il patrocinio della Città Metropolitana e del Comune di Catania.

Sotto il loggiato del chiostro settecentesco, diversi piccoli padiglioni accoglieranno i manufatti degli artigiani artisti che presenteranno le loro creazioni in ceramica, in pietra lavica, monili, opere in legno, piante, prodotti tessili, mosaici e fotografie fine art. L’Associazione Delfare si propone di valorizzare l’artigianato e l’arte patrimonio culturale del territorio. Le creazioni in mostra sono una diretta espressione della ricerca personale, si scostano visibilmente dalla produzione industriale e si collocano sempre a metà strada tra il manufatto artigianale e la creazione artistica.

All’interno della manifestazione, inoltre, sarà presente anche la “Camera dell’Arte”, una galleria espositiva che, per tutta la durata dell’evento, ospiterà le opere dell’artista Valeria Sanfilippo Apertura tutti i giorni dalle 10.00 alle 20.30. La domenica di Pasqua, 17 aprile, apertura alle ore 16.0