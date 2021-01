"Palcoscenico Catania", oltre 250mila spettatori per la rassegna online

Oltre 250mila spettatori raggiunti con i video, 70mila visualizzazioni sui canali social dell'evento, più di sessanta artisti coinvolti e altrettanti professionisti, tecnici e maestranze. Sono i numeri che fotografano il successo della prima fase della rassegna in streaming "Palcoscenico Catania. Il teatro e i grandi autori catanesi raccontano la città". Un ventaglio di 13 eventi teatrali in luoghi simbolo del tessuto cittadino, promosso nel periodo natalizio dal sindaco Salvo Pogliese e dall'assessore alla Cultura Barbara Mirabella, in collaborazione con la Regione siciliana e l'assessorato al Turismo retto da Manlio Messina, per trasmettere un segnale di attenzione al mondo dello spettacolo e promuovere la terra etnea nel segno della cultura e della condivisione. Promozione che, attraverso il linguaggio universale del teatro, proseguirà con la seconda fase dell'iniziativa, destinata ad aumentare ancor di più la già estesa platea di spettatori. I video rimarranno infatti disponibili online sulla pagina facebook del Comune e dell'assessorato alla Cultura oltre che su youtube. E' prevista inoltre una post-produzione con il montaggio di una selezione di scene degli spettacoli e il contesto suggestivo nel quale sono stati eseguiti. Ne seguirà una diffusione e promozione attraverso i social e i canali specializzati in ambito turistico e culturale, che veicolerà la ricchezza del territorio con una straordinaria operazione culturale e di marketing realizzata tramite fondi regionali, e in parte provenienti dalla tassa di soggiorno, senza incidere sul bilancio comunale. Le voci dei grandi autori catanesi, reinterpretate magnificamente da straordinari registi, attori e artisti di una città istrionica per natura, continueranno ad animare luoghi e siti ammantati di storia viaggiando nel tempo e nello spazio virtuale del web, senza limiti e confini. Da un lato scrittori quali Verga, De Roberto, Valle Ribera, Patti, Fava, Brancati, Martoglio, Capuana, Tempio, Consolo, La Spina, dall'altro le affascinanti cornici di siti come Palazzo degli Elefanti, Casa Verga, il Monastero dei Benedettini, il Teatro Bellini, Palazzo della Cultura, Castello Ursino, il Giardino Bellini, la Pescheria, piazze, vicoli, vie. E in mezzo un immenso patrimonio di arte. “Abbiamo realizzato - ha detto il sindaco Salvo Pogliese - un programma ricco e importante che dimostra come nonostante l’emergenza sanitaria la città non si sia fermata, anche grazie ai suoi artisti. Lo abbiamo fatto in modalità digitale nel rispetto delle norme anticovid, per dare un segno della nostra grande attenzione e del nostro pieno sostegno al mondo della cultura e del teatro gravemente colpiti dall'emergenza sanitaria. E con orgoglio possiamo affermare che la nostra è stata una delle pochissime città italiane a farlo e che i cittadini e quanti amano la cultura e il teatro ci hanno premiato con affetto e numeri davvero eccezionali”. "Una scommessa vinta, tutti insieme - ha sottolineato l'assessore Barbara Mirabella- La ferma volontà dell'Amministrazione di rimodulare uno dei progetti di promozione turistica della città, integrandolo con il coinvolgimento prezioso del teatro e dei grandi autori catanesi, ha rappresentato un unicum nel panorama nazionale e una grande vetrina per Catania che potrà contare anche su un formidabile strumento didattico e di promozione della città. Il nostro impegno accanto al mondo degli operatori culturali e del teatro si rafforza e continua, con la costante collaborazione della Regione Siciliana e il confronto proficuo con i sindacati”. Alla realizzazione del progetto hanno contribuito la direzione Cultura, retta da Paolo Di Caro, e il capo di gabinetto Giuseppe Ferraro.