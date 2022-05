Pali dei manifesti pubblicitari pericolanti in via imperia, il "Comitato Vulcania" chiede la rimozione

Nel quartiere Borgo-Sanzio, presenza di pali storti, inclinati e pericolanti, rischiano di cadere. A chiederne la sostituzione o la rimozione è il Comitato Vulcania. I residenti sono preoccupati e hanno già segnalato il problema all’ufficio tecnico del Comune, ma finora non hanno ricevuto risposta.

"Da quanto emerge dal sopralluogo eseguito - afferma Angela Cerri, presidente del comitato -, i pali del manifesto pubblicitario risulterebbero inclinati pericolosamente e incurvati con tutto il manifesto, come da foto. Si trovano sul marciapiede pedonale molto frequentato, in Via Imperia, tra l’altro vicino all’ingresso del Liceo Lombardo Radice. Tali da generare un'oggettiva condizione di rischio per l'incolumità nei confronti di persone/mezzi. La sicurezza dei cittadini deve essere una priorità. Ci auguriamo che l’Amministrazione, dopo la protesta e segnalazione fatta dai residenti e commercianti del quartiere, al più presto si attivi un vero e proprio piano di intervento a breve periodo".