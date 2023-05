Università, c'è il Palio D'Ateneo: niente lezioni per tre giorni

Torna il Palio d’Ateneo, la tradizionale manifestazione sportiva studentesca promossa dal Cus Catania con la collaborazione dei rappresentanti degli studenti negli organi collegiali dell’Università etnea. La 18esima edizione si aprirà domani pomeriggio in piazza Università, alle 17, dove le variopinte delegazioni dei dipartimenti approderanno al termine di una 'rumorosa' sfilata lungo la via Etnea. Qui gli studenti riceveranno il messaggio di benvenuto dal rettore Francesco Priolo e dal presidente del Cus, Luigi Mazzone, ed entreranno subito in competizione, sfidandosi in una gara podistica su una distanza di 1200 metri. Sempre in piazza si svolgeranno un torneo di basket 3 contro 3, un torneo misto di scacchi e una gara di limbo. Per conquistare l’ambito trofeo, le squadre dei dipartimenti si misureranno in tante altre gare l’indomani, giovedì 18 maggio, al villaggio turistico Le Capannine, e venerdì 19 negli impianti sportivi del Cus, alla cittadella.

Allo scopo di favorire la partecipazione degli studenti alle gare del Palio, sono state sospese le lezioni e le altre attività didattiche per tre giorni. Alla manifestazione 'goliardica sportiva' partecipano gli studenti universitari, regolarmente iscritti per l’anno accademico in corso, i docenti, il personale tecnico amministrativo, gli specializzandi e i dottorandi segnalati al Comitato organizzatore, dai rappresentanti degli studenti di ciascun Dipartimento, designati quali responsabili per la formazione delle squadre. Inoltre, quest’anno, per la prima volta, c’è un gemellaggio tra il Palio d’Ateneo e il Festival dello sviluppo sostenibile, attraverso il gioco ecosostenibile "No riciclo No Party".

Giovedì 18 maggio, alle Capannine, gli atleti universitari si misureranno in tornei di Beach tennis, Beach volley, Beach soccer, tamburelli, canoa k2, dragone zavorrato, tiro alla fune, cross training beach, e un più riposante torneo di scopone scientifico. Venerdì, nella sede del Cus, spazio alle sfide in pista sui 400 e 600 metri (run for teachers), 100 e 800 metri, staffette 4 per 100, staffette con i sacchi 8x25, e poi match di pallavolo, calcio a 5, calcio a 8, flag rugby, tennis tavolo, cross training, arrampicata sportiva, ma anche epiche sfide a briscola e calcio balilla.