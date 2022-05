Deturpata la "panchina arcobaleno" al parco Gandhi: i volontari all'opera per ripulirlo

Ieri mattina i Giovani Democratici, insieme ad Arcigay Catania, hanno organizzato un’iniziativa all’interno del Parco Gandhi a Cibali, già interessato dall'inaugurazione di una "panchina arcobaleno", che è stata già deturpata dopo neanche un mese. Sono intervenuti anche i consiglieri del quarto municipio Spina e Ragusa, il consigliere del primo municipio Cadili e dei militanti dei cinque stelle.

"Siamo qui a distanza di qualche settimana per dare un ulteriore segno di vicinanza alla comunità cifalota e per dare una scossa all’amministrazione Pogliese, che risulta essere al momento assente. Questo polmone verde - dichiara il consigliere del quarto municipio e segretario cittadino dei Giovani Democratici , Mirko Giaconesi - si trova in una situazione di degrado e incuria, mancano le manutenzioni ordinarie, lo scerbamento, la potatura degli alberi. Dobbiamo restituirlo alla cittadinanza e insieme ad Arcigay, abbiamo voluto lanciare questo segnale , pulendo con gli strumenti in nostro possesso un area del parco. Ora spetta all’amministrazione fare il proprio dovere". "A distanza di tre settimane - afferma il presidente di Arcigay Catania, Armando Caravini - è stata deturpata con vernice e rompendo la targa, la panchina arcobaleno che su proposta del consigliere Giacone, avevamo realizzato in questo territorio per sensibilizzare la comunità nei confronti di un tema importantissimo. L’atto compiuto ci lascia perplessi e ci fa comprendere come molto deve ancora essere fatto. Inseriremo nei prossimi giorni la nuova targa e ripristineremo anche il colore".