Inaugurata una "panchina arcobaleno"al parco Gandhi

All’interno del parco Gandhi , nel territorio del quarto municipio di Catania , si è realizzata su proposta della prima commissione consiliare presieduta dal presidente . Mirko Giacone insieme ad Arcigay catania, la prima panchina arcobaleno della città. Ospite d’eccezione il professore e divulgatore scientifico Alessandro Cecchi Paone. “Un simbolo, necessario per sensibilizzare sempre più la cittadinanza verso un tema quanto mai attuale. L’omofobia va contrastata con iniziative come questa , ma soprattuto con progetti da realizzare , così come faremo, già a partire dalle scuole, dove crescono le generazioni future.” Dichiara il Cons. Mirko Giacone. “A livello nazionale è giusto che si discuta e affronti il tema, tutelando chi, ancora oggi, purtroppo viene discriminato anche all’interno dall’ambiente familiare, oltre che all’esterno. Noi come municipio ed i particolare la commissione da me presieduta, ha voluto fortemente realizzare questa panchina rainbow, per lanciare un messaggio alla cittadinanza ed aprire ad una cooperazione con arcigay catania, che ringrazio a partire dal suo presidente Armando Caravini.” Continua il consigliere Giacone. “ Ringrazio il Consigliere Giacone, per l’invito posto e che ho subito accolto. La commissione da lui presieduta e tutto il consiglio si sono dimostrati sensibili al tema. L’inaugurazione di questa panchina , rappresenta un gesto simbolico, ma di forte impatto per la comunità. È necessario attuare politiche volte alla tutela di coloro che soffrono a causa di continue discriminazioni e che purtroppo alle volte scaturiscono in suicidi ” dichiara il professore Cecchi Paone.