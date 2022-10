Mascalucia, giovedì 27 ottobre inaugurazione di una panchina rosa per la prevenzione del cancro al seno

Una panchina colorata di rosa per ricordare a tutte le donne l’importanza della prevenzione nella lotta del tumore al seno. L’iniziativa, lanciata per questo 2022 dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori (Lilt) in occasione di “Lilt for Women 2022 Campagna Nastro Rosa” che si tiene ogni anno ad ottobre, mese della prevenzione del cancro al seno, è stata sposata dall’amministrazione comunale di Mascalucia e dall’Istituto Comprensivo “Giuseppe Fava” di Mascalucia.

Giovedì 27 ottobre 2022 alle ore 9:30, una panchina rosa verrà inaugurata in piazza Dante alla presenza di Concetta Raia, componente del Comitato Direttivo della Lilt di Catania, della responsabile della delegazione Lilt di Mascalucia, Vanessa La Spina, del sindaco, Vincenzo Magra, di rappresentanti dell’amministrazione comunale e del Consiglio comunale, e delle classi 5A C e 5A D di Primaria dell’I.C. “Fava” che saranno accompagnate dalle maestre e da una delegazione dell’istituto.

“L’iniziativa della Lilt – dice il sindaco Magra – è accolta con entusiasmo da questa amministrazione, per sensibilizzare, attraverso un oggetto-simbolo, la cittadinanza a fare prevenzione e, in particolare, per esprimere vicinanza alle donne che lottano contro il tumore al seno. Un plauso per il lavoro di sinergia anche all’assessore alle Pari Opportunità, Alessio Cardì, e al responsabile dell’ufficio tecnico manutentivo, Antonio Giardina”. La tinteggiatura delle panchine rosa, proposta a tutti i comuni italiani dalla Lilt, sostituisce l’illuminazione di un monumento di rosa che ha caratterizzato le precedenti edizioni di “Lilt for Women Campagna Nastro Rosa”, in adesione alle buone pratiche di risparmio energetico in un momento di crisi qual è l’attuale.