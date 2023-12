Anche a Presa si inaugura una panchina rossa contro la violenza sulle donne

Si terrà alle ore 12 di domani, domenica 17 dicembre, nel Belvedere di via Ragonesi, l’inaugurazione di una panchina rossa, simbolo del rifiuto che la comunità di Presa, frazione di Piedimonte Etneo, intende opporre alla piaga della violenza sulle donne e del femminicidio. A promuovere l’iniziativa la sezione di Fiumefreddo della Fidapa e le associazioni "Il Borgo di Presa" e "Pro Loco Presa", con il patrocinio del Comune di Piedimonte. Interverranno alla consegna il sindaco Ignazio Puglisi, l’assessore al ramo Enrichetta Pollicina, i presidenti delle associazioni promotrici Antonella Currenti, Antonio Vasta e Salvatore Catanzaro, il parroco don Mauro Pozzi, autorità civili e militari. Ospiti all'inaugurazione a Presa Vera Squatrito e Giovanna Zizzo, mamme delle compiante Giordana Di Stefano e Laura Russo. La panchina, ridipinta dai volontari delle associazioni, sorgerà nel riqualificato Belvedere di via Ragonesi, luogo di alto valore artistico e sempre più frequentato da cittadini e turisti, in cui è presente un murale dello street artist internazionale Salvo Ligama, promosso dai cittadini di Presa. La scelta dei promotori intende coniugare il richiamo alla difesa delle pari opportunità alla rigenerazione urbana e sociale di un borgo dell'Etna.