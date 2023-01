Una panchina viola per sensibilizzare sulla fibromialgia, Ragusa (M5S): "Tutelare chi è affetto da questa patologia"

Una panchina viola in piazza 2 Giugno, per sensibilizzare la popolazione sulle problematiche legate alla fibromialgia e per chiedere una legge che inserisca questa sindrome nei LEA (livelli essenziali di assistenza). E’ questa l’iniziativa nata su impulso del consigliere M5S del Quarto Municipio, Giuseppe Ragusa, che nella giornata di ieri ha incontrato l'associazione Aisf Odv Fibromialgia, e ha presentato la mozione per tinteggiatura di una panchina viola, allo scopo di accendere i riflettori, conoscere e dare supporto a chi ha una "storia di una malattia tanto frequente quanto invisibile". La mozione presentata da Ragusa, è stata approvata dal presidente della Municipalità, Erio Buceti e da tutti i consiglieri. L’obiettivo è quindi quello di contribuire a tenere alta l’attenzione sulla sindrome fibromialgica, malattia complessa e debilitante, caratterizzata da dolore muscolare cronico diffuso e astenia, associato a rigidità e a una vasta gamma di disturbi funzionali (tra cui cefalea, colon irritabile, disturbi del sonno e cognitivi).

“Questa malattia colpisce 2,5 milioni di italiani - spiega Ragusa - Con questa mozione vogliamo porre l'attenzione adeguata per garantire tutela sanitaria per le persone colpite dalla patologia e, allo stesso tempo favorire la conoscenza di tuttra la cittadinanza, attraverso gli studi clinici, gli aspetti epidemiologici, la diagnosi e la cura, nonché l’impatto lavorativo e sociale”. Le spese per la panchina saranno a spesa a carico del Quarto Municipio, del sottoscritto e dell’associazione. Ringrazio il presidente Buceti e tutti i consiglieri per avere sposato questa causa".

Continua l'impegno dell’Aisf Odv Fibromialgia, l’associazione, nata del 2005, senza finalità di lucro e che riunisce pazienti, medici, familiari, amici, professionisti e volontari, con esclusive finalità di solidarietà sociale, proponendosi di promuovere e sviluppare progetti che rispondano, nell’ambito dell’assistenza sanitaria, ai bisogni del malato fibromialgico. Il prossimo 3 febbraio, alla Torre Biologica dell’Università di Catania, ci sarà un convegno, rivolto all’intera cittadinanza, che si pone l’obiettivo di fornire ulteriori e aggiornate indicazioni sulla Fibromialgia per un ottimale percorso diagnostico-terapeutico, facendo il punto sullo stato dell’arte e percorrendo la storia di una malattia dai molteplici risvolti sociali, oltre che scientifici.