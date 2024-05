Nuove aree pedonali, Mirenda "rispolvera" i progetti dei parcheggi sotterranei

Il consigliere comunale di Catania Maurizio Mirenda, capogruppo di Noi Democratici – Nuova DC, ha inoltrato al presidente del consiglio comunale, Sebastiano Anastasi una mozione con cui richiede il riesame dei progetti per la realizzazione di parcheggi sotterranei, ritenendoli di interesse prioritario a fronte delle nuove pedonalizzazioni. "Nonostante le continue lamentele dei commercianti, e non solo di quelli del centro storico – afferma Mirenda – l'amministrazione intende adottare dei provvedimenti per creare, oltre a quelle già esistenti, delle altre aree pedonali. Questa scelta, seppur auspicabile e sicuramente in linea con tante altre città europee, al momento non è di facile applicazione. La fattibilità di queste chiusure al traffico lascia spazio a tante perplessità oggettive, per il semplice fatto che la città di Catania non è dotata di servizi tali da consentire e supportare una simile decisione". Pertanto l’unica soluzione per permettere ai cittadini di trovare parcheggio, secondo Mirenda, è la creazione di stalli sotteranei, "tanto discussi nella consiliatura Scapagnini - continua - ma altrettanto indispensabili per la città che, nelle ore giornaliere, diventa meta di centinaia di migliaia di studenti e di lavoratori residenti fuori porta. E' inutile nasconderlo, per molti di loro non c'è altra alternativa che l'uso del proprio mezzo di circolazione per raggiungere gli istituti scolastici o il proprio posto di lavoro".

"Sono consapevole – spiega ancora il consigliere Maurizio Mirenda, facendo riferimento ai progetti dei parcheggi di viale Africa, piazza Ariosto, piazza Pietro Lupo, piazza Umberto, piazza Cavour, piazza Lanza, piazza G. Verga – che i 7 progetti sono rimasti tali. Ma potrebbero essere riconsiderati ed eventualmente adeguati alle attuali esigenze della città. Sono consapevole che persistono dei motivi ostativi alla loro realizzazione. Tuttavia, la buona politica ha il dovere di superare questi ostacoli, perché tra gli obiettivi principali di una pubblica amministrazione vi è il raggiungimento del bene collettivo, attraverso soluzioni lecite e performanti".

Secondo Mirenda, le risorse potrebbero essere individuate attraverso i fondi del Pnrr o con un eventuale project financing, "senza sottovalutare - aggiunge -la collaborazione con Fce, con cui si potrebbe intraprendere un percorso condiviso e funzionale sotto ogni profilo".