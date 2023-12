Parcheggiatore abusivo danneggia l'auto di una donna incinta: si era fatto pagare per la sosta nelle strisce blu

Un parcheggiatore ha danneggiato ieri il veicolo di una coppia in via Dusmet, ed i proprietari hanno subito contattato la questura di Catania, richiedendo l’intervento della polizia di Stato. Gli agenti della squadra volante sono riusciti a rintracciare e bloccare il 62enne catanese che stava tentando di allontanarsi verso via Colombo. I due hanno riferito ai poliziotti che il parcheggiatore, poco prima, aveva detto loro di lasciare il loro mezzo sugli stalli contrassegnati dalle strisce blu, intimando di non pagare la sosta Amts e di consegnargli il denaro. Al loro rifiuto, l'uomo aveva impedito alla donna, in evidente stato di gravidanza, di scendere dall’auto. Mentre il marito, vista la sua resistenza, si era visto costretto a consegnargli una moneta per farlo allontanare. Ma l'abusivo ha iniziato a lamentarsi per l’esiguità della somma ricevuta. La coppia, dopo essersi allontanata, al ritorno ha trovato la sgradita sorpresa del danneggiamento del parabrezza dell’auto. È stato a quel punto che hanno richiesto l’intervento della polizia di Stato per denunciare quanto accaduto. Al termine delle attività di rito, il 62enne, con alle spalle svariate sanzioni per precedenti specifici, è stato denunciato in stato di libertà per estorsione. In relazione a quanto accaduto, gli agenti della divisione anticrimine hanno successivamente notificato al parcheggiatore il divieto di accesso alle aree urbane (noto anche come Daspo Urbano) emesso dal questore di Catania, che impedirà al 62enne di accedere o stazionare nella zona di via Dusmet, Piazza Borsellino e vie limitrofe per il periodo di 1 anno.