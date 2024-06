Piazza Europa, parcheggiatore abusivo recidivo beccato dai carabinieri

I carabinieri hanno sorpreso, in piazza Europa, un 22enne catanese mentre stava esercitando abusivamente la professione di parcheggiatore, in un'area con degli stalli comunali. Il parcheggiatore, già noto alle forze dell’ordine per passate vicende giudiziarie ha tentato di giustificare la sua “attività”, spiegando che stava semplicemente racimolando, in maniera bonaria, qualche spicciolo aiutando gli automobilisti nelle difficili manovre di parcheggio. I militari, che ovviamente non hanno creduto alle scuse accampate dal l’uomo, hanno subito avviato i previsti accertamenti scoprendo che vi era, sul conto del 22enne, un provvedimento di divieto di accesso per un anno alle aree adibite a parcheggio di piazza Europa, delle aree comprese nella zona di viale Alcide De Gasperi e in prossimità delle fermate dell'Amts.