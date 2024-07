Nuova denuncia per un parcheggiatore abusivo "di fiducia": spostava le auto con le chiavi

I carabinieri della stazione di Catania Piazza Dante, hanno intensificato di propria iniziativa le attività di prevenzione dei reati in centro città, effettuando anche dei controlli contro i parcheggiatori abusivi. In via Beato Bernardo, un 51 enne catanese già pregiudicato è stato sorpreso proprio mentre stava chiedendo denaro ad alcuni conducenti, intenti a posteggiare le loro auto in aree di parcheggio comunale non a pagamento. L’uomo è stato osservato per alcuni minuti. Oltre al denaro riceveva dagli automobilisti anche le chiavi delle auto per poterle così spostare, pur avendole collocate in doppia fila, quando si fosse liberato qualche spazio.

Non potendole parcheggiare nelle strisce blu, perché non munite del previsto biglietto in quanto il denaro veniva dato a lui, il posteggiatore "di fiducia" le collocava sul marciapiede, sulle strisce pedonali e anche dinanzi ai passi carrabili o a quelli per i disabili. Dopo aver raccolto tutti gli elementi necessari, l’uomo è stato bloccato e perquisito. Oltre alle chiavi che riponeva nel marsupio, nelle sue tasche i militari hanno trovato varie monete per circa 20 euro. Nei suoi confronti è scattata la denuncia all’autorità Ggudiziaria per "esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore". E' stata contestata anche la recidiva, poiché era stato già colto sul fatto, in circostanze analoghe, altre 4 volte.