Aeroporto, posteggiatore recidivo denunciato dalla polizia

Il posteggiatore abusivo catanese D. S., che aveva scelto la zona dell'aeroporto come luogo in cui esercitare la "professione", è stato nuovamente fermato dalla polizia di frontiera, che lo ha bloccato e controllato, lo scorso 4 settembre. Refrattario a qualsiasi ammonimento, era stato sottoposto al D.A.C.UR. poche ore prima proprio per la sua attività illegale nelle aree aeroportuali, dove gli era stato proibito di “esercitare”. Peraltro, la pervicacia di questo taglieggiatore da strada stava creando non pochi problemi di traffico all’uscita dell’aerostazione. I poliziotti lo hanno quindi condotto in ufficio: qui è stato denunciato perché recidivo e dovrà rispondere legalmente della sua condotta.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.