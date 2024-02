Parcheggiatore abusivo recidivo ci riprova, denunciato

I poliziotti della squadra volante hanno sanzionato e denunciato in stato di libertà, per l’inottemperanza al Dacur. (misura di prevenzione personale che vieta l’accesso ad alcune aree urbane) un posteggiatore abusivo intercettato in piazza Turi Ferro. L'uomo, identificato dagli agenti di pattuglia, è un 40enne bulgaro, noto per i suoi precedenti, a cui era già stato comminato il Dacur proprio in seguito alla sua attività di parcheggiatore abusivo.