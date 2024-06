Parcheggiatori abusivi in centro storico: denunciati quattro catanesi recidivi

I carabinieri delle stazioni di Piazza Dante e Ognina hanno controllato le principali piazze del centro, osservando brevemente gli automobilisti in ingresso e in uscita dagli stalli di sosta, per intercettare eventuali parcheggiatori abusivi “all’opera”. Nella prima fase del servizio, tra piazza San Placido e via Dusmet, un equipaggio ha sorpreso due catanesi, un 43enne ed un 22enne a fare i parcheggiatori abusivi. I militari del'Arma Carabinieri, li hanno bloccati, identificati e scoperto che entrambi erano già stati beccati a svolgere quell’attività illecita.

Le pattuglie si sono, poi, spostate in Piazza Federico di Svevia dove hanno sorpreso altri due parcheggiatori abusivi, un 43enne del posto, che era stato già denunciato per esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore, e un 39enne catanese, anch’egli già destinatario di un divieto di accedere a quella piazza e alle aree circostanti. Anche per loro, è scattata la denuncia all’autorità giudiziaria. A conclusione del servizio straordinario di controllo, i carabinieri hanno inoltre fermato, complessivamente, circa 20 veicoli e identificato oltre 50 persone, elevando 23 sanzioni amministrative per un importo complessivo di circa 20mila euro. Nove gli autoveicoli sequestrati.