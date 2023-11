Parcheggiatori abusivi, stretta nei controlli al Castello Ursino e al San Luigi

La polizia ha colto sul fatto due parcheggiatori abusivi in piazza Federico di Svevia. I due uomini, a cui sono state applicate le sanzioni amministrative previste dal codice della strada, sono stati allontanati dalla piazza. Altri due sono stati individuati e fermati in viale Fleming, nei pressi dell’ospedale San Luigi. Anche nei loro confronti, i poliziotti hanno applicato le sanzioni amministrative previste.

Durante i servizi, gli agenti delle volanti hanno identificato 302 e controllato 217 i veicoli. Sono 7 le sanzioni contestate per infrazioni, tra cui un fermo amministrativo per mancato uso del casco. Nel corso dell’attività, inoltre, gli agenti hanno contestato due violazioni amministrative nei confronti di altrettanti assuntori di stupefacenti. Uno di essi è stato fermato durante un posto di controllo effettuato in piazza Federico di Svevia ed è stato trovato in possesso di un grammo di marijuana. L’altro, invece, è stato notato in via Testulla dove, accortosi della presenza della volante, ha cercato di allontanarsi ma gli agenti, insospettiti dal suo atteggiamento lo hanno raggiunto immediatamente e lo hanno sottoposto a controllo trovandogli addosso un grammo di crack.

Gli agenti delle volanti, infine, sono intervenuti anche in via Capo Passero, dove hanno effettuato un accurato controllo lungo il perimetro di alcune palazzine, rinvenendo in una zona di campagna ubicata dietro una di esse, un involucro in cellophane contenente 39 dosi di marijuana, per un peso di circa 50 grammi, già confezionate e pronte per essere smerciate. L'erba trovata è stata sequestrata.