“Daspo urbano” per tre posteggiatori abusivi beccati dalla polizia

"Divieto di accesso in Aree del Centro Urbano". E' la misura che il Questore di Catania Mario Della Cioppa ha recentemente applicato a tre parcheggiatori abusivi i quali, nonostante le pregresse sanzioni e le conseguenti denunce all’Autorità giudiziaria, hanno perseverato nella loro attività illegale di guardiamacchine. Il provvedimento adottato è l’applicazione della normativa in tema di tutela della Sicurezza delle città e del Decoro Urbano contenuta nel noto “Decreto Minniti”, emanato il 20 febbraio 2017 e convertito in Legge, dopo alcune modifiche intervenute nel 2018 col “Decreto Sicurezza”. In sintesi, con questo decreto, il Questore vieta al posteggiatore abusivo di fare nuovo accesso a quelle aree del centro urbano nelle quali è stato sorpreso a esercitare l’attività illecita, con l’avviso che dove contravvenisse al divieto, incorrerebbe in una reato che prevede la pena dell’arresto da sei mesi a un anno. "E, nei casi in cui si ravvisi la gravità dell’antefatto che dà luogo all’emissione del provvedimento, il divieto potrà essere gravato dall’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, previa convalida da parte dell’Autorità giudiziaria, necessaria in tutti quei casi in cui un provvedimentocomporti la restrizione della libertà personale", si legge nella nota della questura. “Daspo urbano” per tre posteggiatori abusivi colpiti dal provvedimento, si sommano ai ventidue “colleghi” controllati e sanzionati nel corso dell’ultima settimana e assurgono a emblema dell’inasprimento dei toni nella lotta a questo odioso fenomeno. Peraltro, proprio nella mattinata di ieri, agenti delle Moto Volanti ne hanno “pizzicati” due – un settantenne e un sessantunenne, catanesi – che non hanno fatto in tempo a sottrarsi al controllo dei poliziotti. E per ultimo, giungono i primi effetti del lavoro congiunto tra gli uomini della Divisione di Polizia Anticrimine della Questura – che hanno portato a termine l’attività istruttoria ed esecutiva del provvedimento – e i poliziotti delle Volanti: questi ultimi, infatti, proprio nella giornata di ieri, hanno sorpreso il catanese cinquantasettenne B.R. proprio nel medesimo posto in cui era stato controllato e dove, di conseguenza, gli era stato vietato di accedere, sempre in applicazione del D.A.C.UR. emesso dal Questore Della Cioppa. L’uomo è stato, quindi, denunciato all’Autorità Giudiziaria.

