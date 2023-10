Voci dal territorio

Segnalazioni: "Piazza Tricolore ostaggio dei parcheggiatori abusivi"

La presenza dei parcheggiatori abusivi sul lungomare di Catania è sempre più pressante. Più turni si avvicendano in piazza Tricolore. Nei pochi stalli liberi disponibili è quasi impossibile sostare senza essere avvicinati dagli "addetti" di turno, che si dileguano al passaggio delle forze dell'ordine. In alcuni casi le monetine sono occultate in appositi nascondigli o tra i rifiuti