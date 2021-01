Sanzionati 22 parcheggiatori abusivi durante le feste natalizie

La questura di Catania durante il periodo delle festività appena trascorse aveva previsto un possibile stanziamento di parcheggiatori abusivi soprattutto nelle zone limitrofe alle vie dei negozi. Per tale motivo, il questore ha voluto mantenere alta al guardia per rendere sempre più incisiva l’azione di contrasto contro tutti coloro che, appropriandosi illegittimamente di una porzione di suolo pubblico, consentono la sosta solo dietro pagamento in denaro. Proprio durante queste ultime due settimane, i poliziotti hanno così sanzionato ben 22 posteggiatori abusivi. Al controllo del territorio da parte della polizia di Stato si sono unite le segnalazioni giunte tramite l’app “youpol”, che costituisce un modo che consente ai cittadini di partecipare in modo interattivo al mantenimento dell’ordine e sicurezza pubblica.

La sanzione è il primo degli strumenti che la legge mette a disposizione dell’autorità di pubblica sicurezza. Seguono l'avviso orale (semplice e aggravato), ed il divieto di accesso a determinate aree dei centri urbani. Con quest’ultimo provvedimento si vieta al posteggiatore abusivo di fare nuovo accesso a quelle aree del centro urbano nelle quali è stato sorpreso a esercitare l’attività illecita. Con l’avviso che, nel caso di nuova contestazione, incorrerebbe in un reato che prevede la pena dell’arresto da sei mesi a un anno. Le denunce per violazione dei provvedimenti dati dal questore si tradurranno in fatti concreti alla luce sinergia avviatasi tra la questura e la procura della Repubblica di Catania, grazie alla quale si giungerà a una maggiore incidenza dall’attività repressiva condotta dalla polizia di Stato, per debellare il fenomeno dei posteggiatori abusivi.