Parcheggiatori abusivi in piazza Borsellino, fermati e sanzionati

Questa mattina, intorno alle ore 9:35, la squadra motovolanti della polizia ha sorpreso S. D. (classe 2000) ad esercitare l’attività di parcheggiatore in piazza Borsellino e, pertanto, è stato sanzionato. Alle successive ore 10:30, altre motovolanti hanno sorpreso, nella stessa piazza, anche M.G. C. (classe 2002). Anche lui sanzionato. Inoltre, poiché entrambi praticavano l’attività di parcheggiatori abusivi in prossimità del parcheggio Amt, è stato loro notificato l’Ordine di allontanamento.