Giro di vite contro i parcheggiatori abusivi, divieto di accesso nel centro urbano per tre recidivi

Il questore ha emesso tre provvedimenti di divieto di accesso nel centro urbano (D.A.C.Ur). L'inibizione riguarda tre parcheggiatori abusivi recidivi per impedire loro di continuare a svolgere l'attività illecita. I provvedimenti sono stati emessi nei confronti di un cittadino straniero, parcheggiatore abusivo in piazza Carlo Alberto e responsabile anche di tentata estorsione nei confronti di un utente che stava parcheggiando la propria autovettura. All’uomo, che è stato denunciato per tentata estorsione, è stato vietato per 12 mesi di accedere in piazza Carlo Alberto e nelle vie limitrofe.

Un secondo divieto è stato emesso nei confronti di un altro parcheggiatore abusivo al quale è stato vietato, per 24 mesi, di accedere nelle zone di parcheggio di via Carlo Felice Gambino e sulle vie limitrofe

L’ultimo provvedimento è stato emesso nei confronti di un abusivo che esercitava in piazza Europa. Il divieto di accesso, della durata di 12 mesi, riguarda anche le aree di via Asiago, via Zoccolanti, via Messina, viale Alcide de Gasperi, corso Italia e viale Africa. Tutti i destinatari del provvedimento sono stati segnalati agli organi competenti ai fini della sospensione o revoca del reddito di cittadinanza.