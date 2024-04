Parcheggiatori abusivi segnalati alla polizia grazie all'app YouPol, due sanzionati

Nel corso dei servizi di controllo del territorio dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, in via Santa Maria La Grande, un utente ha utilzzato l’applicazione YouPol per segnalare la presenza di un parcheggiatore abusivo in prossimità di alcuni uffici pubblici. Giunti sul posto i poliziotti hanno verificato la presenza di un uomo, già noto per i suoi precedenti specifici, intento ad esercitare l’illecita attività di parcheggiatore abusivo.

Per tale ragione l’uomo, un pregiudicato 50enne catanese, è stato sanzionato amministrativamente. È risultato già sottoposto al Dacur, con il quale gli era stata inibita la frequentazione di quella via ed è stato pertanto denunciato per l’inottemperanza al provvedimento.

Nel pomeriggio, in Via Dusmet, un altro parcheggiatore abusivo, un pregiudicato catanese 53enne è stato sanzionato amministrativamente dopo essere stato colto mentre esercitava abusivamente l’attività. Ancora una volta, l’utilizzo dell’app YouPol si è rivelato un prezioso strumento messo a disposizione dei cittadini per segnalare ogni possibile situazione di pericolo o di illegalità alla Polizia di Stato. "L'app YouPol, realizzata dalla polizia di Stato - si legge nella nota della questura - è uno strumento gratuito e disponibile per tutti, semplice e sicuro, che permette di inviare segnalazioni, anche in forma anonima, con la possibilità di allegare video, audio, immagini e testo. Realizzata per segnalare episodi di spaccio di droga e di bullismo, è stata poi implementata anche con la possibilità di segnalare in modo discreto episodi di violenza domestica e permette lo scambio in tempo reale di messaggi e di file multimediali".