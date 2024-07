Parcheggiatori abusivi e sanzioni per sosta selvaggia: i controlli interforze del weekend

Anche in questo weekend di luglio le forze dell’ordine sono state impegnate in un intenso servizio di controllo finalizzato a garantire la sicurezza e l’ordine pubblico nelle zone, soprattutto balneari, frequentate in particolare da giovani e turisti. I controlli interforze in questo fine settimana sono stati disposti con ordinanza del questore di Catania che ha pianificato - secondo il nuovo modulo realizzato ad hoc per la stagione estiva già dalla settimana scorsa - la redistribuzione delle pattuglie sul territorio.

In particolare, gli agenti della questura, con il supporto operativo del personale della polizia scientifica e della polizia locale, hanno assicurato un pattugliamento fisso e dinamico, oltre che nella zona del centro storico, anche nelle aree che, generalmente, vedono un considerevole afflusso di persone, con particolare attenzione nella zona di piazza Nettuno e dintorni, che in questo periodo risulta affollata anche con la presenza di famiglie e bambini. I controlli si sono estesi anche lungo tutta la fascia costiera della scogliera, anche questa zona molto frequentata in questo periodo, dove gli agenti della polizia con i militari della guardia di finanza hanno assicurato un costante pattugliamento nel corso della intera notte.

In queste zone, gli equipaggi della polizia e della guardia di finanza hanno vigilato sulle condotte delle diverse persone presenti, come pure per prevenire e contrastare situazioni di spaccio di stupefacenti o l’abuso di alcolici tra i più giovani. Inoltre, la presenza delle forze di polizia ha evitato il fenomeno della sosta selvaggia e l’accesso nella zona pedonale di motocicli, a discapito della quiete di residenti e di avventori, scongiurando così rischi per l’incolumità dei pedoni. Diverse le persone sottoposte a controllo, i motocicli e i veicoli fermati e controllati. Complessivamente, sono state identificate 143 persone di cui 22 con precedenti penali, sono stati sottoposto a controllo 81 veicoli, riscontrando 16 violazioni al codice della dtrada con l’elevazione delle relative sanzioni tra cui guida senza patente, guida senza casco con relativo fermo amministrativo, una sanzione per non essersi prontamente fermati all‘alt polizia, e 12 sanzioni per soste irregolari nella zona di piazza Europa.

Inoltre durante un controllo un giovane di 20 anni è stato trovato in possesso di una modica quantità di marijuana e per questo segnalato in Prefettura. I poliziotti a bordo delle motovolanti hanno monitorato diverse aree per contrastare la presenza di eventuali parcheggiatori abusivi, sanzionandone due in via Ruggero di Lauria. Un altro sorpreso ad esercitare l’attività di parcheggiatore abusivo in piazza Europa. Queste 3 persone essendo già state colpite dal provvedimento Dacur sono state, oltre che sanzionate amministrativamente, anche denunciate per violazione del Dacur. Inoltre, un uomo del ’60, è stato individuato in via Ruilio, e,anche questo, sanzionato perché sorpreso ad esercitare l’attività di parcheggiatore abusivo.

L’azione dei carabinieri, con l’impiego di 2 equipaggi della compagnia di piazza Dante, e della compagnia di Fontanarossa e 1 gazzella del nucleo radiomobile di Catania, si è svolta nel quartiere San Cristoforo, Castello Ursino, Piazza Federico di Svevia, via Vittorio Emanuele e Viale Kennedy, dove i militari dell’Arma sono stati impegnati in un’azione di prevenzione e contrasto ai fenomeni di criminalità diffusa, tra cui lo smercio e la diffusione di droga tra i giovani e i reati predatori, nonché la guida in stato d’ebbrezza e quelle condotte irrispettose del decoro urbano, come la sosta selvaggia nei pressi dei siti storici o in quelli di maggiore aggregazione. Nello specifico, sono state controllate 87 persone, tra fruitori della movida/utenti della strada e 38 veicoli. Inoltre, sono state riscontrate 5 contestazioni con importo complessivo di 8.000 euro circa, di cui 1 per guida senza aver conseguito la patente, 2 per mancanza della revisione periodica, e 2 per mancanta copertura assicurativa. Sono stati, altresì, eseguiti 7 controlli volti a prevenire la guida sotto l’effetto di alcool, ed effettuate 5 perquisizioni personali finalizzate alla ricerca di sostanze stupefacenti, armi o oggetti atti ad offendere, in particolare rivolte ai giovani fruitori della movida, con esito negativo. Inoltre, nella zona vicina al Castello Ursino, i carabinieri hanno vigilato anche sull’osservanza del divieto di circolazione di auto, senza riscontrare particolari problematiche. "Grazie all’attività preventiva, non sono state registrate criticità nello svolgimento della movida notturna. Ancora una volta l’attività di controllo delle forze dell’ordine ha permesso una puntuale ed efficace azione di deterrenza a fenomeni di illegalità diffusa", si legge nella nota.