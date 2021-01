Parcheggiatori abusivi, altre tre denunce per inosservanza del 'Dacur'

Il contrasto all’illecita attività di parcheggiatore abusivo continua a essere uno degli obiettivi dell’azione della polizia. L'attenzione degli agenti si è concentrata nelle zone dove il fenomeno si presenta in maniera più diffusa: nei centri di ritrovo della “movida” o nei luoghi vicini ad aree mercatali, quali via Santa Maria la Grande, piazza Giovanni Verga, piazza Ettore Maiorana, piazza Turi Ferro, piazza Paolo Borsellino, e altre che possano rappresentare terreno fertile per l’attività di guardiamacchine.

Ancora una volta, sono state le segnalazioni dei cittadini pervenute tramite l’app “YouPol” ad avere un ruolo decisivo nelle attività di repressione del fenomeno: grazie infatti al costante controllo del territorio e alle indicazioni tramite l'applicazione, nell’ultima settimana sono stati sanzionati ben 23 parcheggiatori abusivi, e tra questi gli irriducibili che avranno presto una concreta risposta a tutte le reiterate violazioni dei provvedimenti a loro carico. Gli ultimi 3 parcheggiatori S.M. di anni 60, C.A.S. di anni 53 e F.S. di anni 49 sono stati sanzionati proprio ieri dislocati in piazza Borsellino, piazza Manganelli e largo Paisiello quest’ultimo grazie alla segnalazione di un cittadino tramite app “YouPol”, 2 di questi sono stati anche denunciati in stato di libertà per inosservanza del provvedimento D.A.C.Ur. (Divieto di Accesso a determinate aree dei Centri Urbani); questo provvedimento ricordiamo che vieta al posteggiatore abusivo di fare nuovo accesso a quelle aree del centro urbano nelle quali è stato sorpreso a esercitare l’attività illecita, con l’avviso che ove contravvenisse al divieto, incorrerebbe in un reato che prevede la pena dell’arresto da sei mesi a un anno.