Parcheggiatori abusivi recidivi beccati in piazza del Tricolore: scattano sanzioni e denunce

I poliziotti del commissariato Borgo-Ognina hanno effettuato mirati servizi per contrastare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi che stazionano nella zona del lungomare di Catania. Nel corso delle attività svolte sono stati individuati e sanzionati due catanesi, ovviamente non autorizzati, che "lavoravano" in piazza Tricolore.

Gli agenti, infatti, hanno constatato che i due, entrambi catanesi infastidivano gli automobilisti, avanzando continue e pressanti richieste di denaro a chiunque volesse lasciare il proprio mezzo nelle aree di sosta gratuite della piazza, inseguendo per strada gli automobilisti. Richieste a cui la stragrande maggioranza dei cittadini aveva dato seguito per scongiurare il pericolo di ritrovare l’auto danneggiata come ritorsione per non aver pagato. I due sono stati fermati e identificati. Uno dei due, già sanzionato in passato per lo stesso reato, è stato denunciato in stato di libertà. All’altro uomo, invece, è stato contestato l’illecito amministrativo e applicata la relativa sanzione pecuniaria.