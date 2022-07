Il parcheggio di Capomulini concesso temporaneamente ad un lido

Al fine di ridurre i disagi ai residenti e per garantire la sicurezza della circolazione nell'area di via Gurne a Capomulini, consentendo così anche l'accesso ai mezzi di soccorso in caso di necessità, il Comune di Acireale ha assentito la fruizione a titolo oneroso ad un’attività commerciale della zona dell'area comunale a monte dell'abitato di Capomulini, in prossimità della Strada Statale 114. Tale soluzione è stata trovata a carattere eccezionale e temporaneo, nelle more dell'acquisizione da parte degli organizzatori di aree di parcheggio adeguate alle necessità. I titolari dell'attività, infatti, hanno avviato contatti per trovare altre soluzioni. Come precisato dall’assessore al Patrimonio, Giovanni Raciti, il prossimo 25 luglio dovranno essere consegnati i lavori alla ditta esecutrice dell’appalto di riqualificazione dell’area, per consentire interventi di rifacimento recinzioni marciapiedi pubblica illuminazione. L’uso del parcheggio è stato richiesto per due fine settimana e concesso a a titolo oneroso, al Lido Mediterraneo, dal 15 al 17 luglio e dal 22 al 24 luglio. L’assessore Raciti si è espresso così. “Rivolgo un ringraziamento alle forze dell’ordine, al dirigente dell’Area Tecnica, Andrea Giudice, ed al dirigente dell’Area Vigilanza, Alfio Licciardello per l’individuazione del percorso tecnico amministrativo che mi auguro sia adeguato a garantire la sicurezza ai residenti e un normale deflusso del traffico in occasione degli eventi organizzati nell’area in questione”.